Saskia Boelsums – Landscapes

Foto's: Saskia Boelsums - Landscape 36 - Courtesy Eduard Planting Gallery

Natuur en seizoenen als inspiratiebron

Saskia Boelsums

Voor haar landschapsfotografie voelt Saskia Boelsums een sterke verbondenheid met de Hollandse traditie van landschapsschilders als Willem Maris, Paulus Potter en Jacob van Ruisdael. De natuur en de seizoenen zijn de grootste inspiratiebron.Om een bepaalde intensiteit en beleving te realiseren, onderzoekt de kunstfotograaf kou, duisternis, mist en de dreiging van donkere onweerwolken. Daarbij zorgt de huidige klimaatverandering voor een spanningsveld. Saskia Boelsums (Amstelveen, 1960) is opgegroeid in Iran en op Curaçao. Ze volgde een opleiding ruimtelijke en grafische vormgeving aan de Academie Minerva in Groningen.Ondanks haar bekendheid als installatiekunstenaar, heeft Saskia zich sinds 2013 volledig toegelegd op fotografie. Met veel succes. Haar autonome werk is al meerdere malen bekroond en te zien geweest op exposities in Amsterdam, Berlijn, Londen, Moskou en New York.