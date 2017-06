Storytelling gebruiken voor betere portretfoto's

Volgens het tweetal zijn er twee manieren om een verhaallijn toe te voegen aan je foto's; door het vast te leggen terwijl het gebeurt of door vooraf een concept te bedenken en op basis daarvan te gaan fotograferen. In deze video hebben ze het over deze tweede methode.



De eerste stap is om inspiratie te vinden. Rachel en Daniel gebruiken het nummer Honey Magnolia van Brian Fallon als hun inspiratiebron. In de video geven ze ook een aantal andere suggesties over wat je als inspiratie kunt gebruiken.



De tweede stap is het zoeken van een model die jouw idee kan uitdragen. Jij kunt hem of haar dan aansturen om het gewenste resultaat te krijgen. Kies ook een passende locatie voor je fotosessie en passende kleding om je verhaal bij te staan.



Waar vind jij inspiratie voor jouw foto's?