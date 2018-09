Todd Hido exposeert met 'Bright Black World'

Todd Hido: Untitled, Bright Black World, 2017. Courtesy: Reflex Gallery Amsterdam

Todd Hido (1968) is gevestigd in San Francisco en geniet internationale bekendheid om zijn filmische foto's van landschappen en desolate suburbia. Zijn autonome werk is gebundeld in iconische boeken en gepubliceerd in toonaangevende bladen als Artforum, The New York Times Magazine, TIME, Vanity Fair en WIRED.Ook is het opgenomen in de collecties van een groot aantal musea, waaronder het Guggenheim Museum in New York, Los Angeles County Museum of Art en San Francisco Museum of Modern Art.Reflex Gallery: Weteringschans 79 A in Amsterdam.