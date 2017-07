Vakmanschap is Meesterschap

Ik heb als eindopdracht voor de fotovakschool een drietal foto's gemaakt met als thema: 'ambachten'. Het onderwerp spreekt me erg aan omdat ik het mooi vind dat er nog dingen met de hand worden gemaakt. Soms met behulp van electrisch gereedschap.





Flitstechnieken met reportageflitser

Timmerman

De concentratie van de personen, die echt aan het werk zijn, heb ik geprobeerd vast te leggen in de foto's. Bij alledrie de foto's heb ik een opzetflitser gebruikt.Het vergt behoorlijk wat ervaring om hiermee op een subtiele manier in te flitsen, dus zonder dat je kan zien dat er überhaupt een flitser gebruikt is.Heb je dit eenmaal onder de knie, dan kun je er leuke, creatieve dingen mee uithalen zoals ik bij onderstaande foto's geprobeerd heb te doen.Meestal flits ik op TTL (Through The Lens) en per geval pas ik met + of - de flitsintensiteit aan. Ik begin altijd met wat test-flitsen om te kijken wat het resultaat is.Ik heb los van de camera geflitst en heb een statief voor de flitser gebruikt. Als daar te weinig ruimte voor was heb ik de flitser ergens op gezet.Ik heb geprobeerd met de flitser de persoon een beetje 'in de spotlight' te zetten. Daarom heb in alle drie de gevallen geen omnibounce kapje gebruikt.Met zo'n kapje krijg je een bredere lichtbundel, maar dat was hier juist niet de bedoeling. Ik heb ook niet indirect geflitst.Negen van de tien keer fotografeer ik in de M-stand en stuur ik bij tot ik het resultaat krijg wat ik wil bereiken. Ik neem nooit (automatische) instellingen van de camera over.Camera-settings: ISO 100, f/5.6, 1/100e seconde.Met een reportageflitser heb ik vanaf links geflitst om zo het zaagsel op te laten lichten.