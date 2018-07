Venus' afspraakje met de maan

Camera: Nikon 5100, Settings: f/6.3, 1/160 seconde, 1600 ISO, 300mm

Date met de maan

Doordat Venus binnen de aardbaan om de Zon draait, staat de planeet vanaf de aarde gezien nooit al te ver van de zon aan de hemel.Venus heeft de langste rotatieperiode ( 243 dagen) van elke planeet in het zonnestelsel en draait daarbij ook nog eens in tegenovergestelde richting van de meeste andere planeten.De planeet is genoemd naar de Romeinse godin van liefde en schoonheid. Het is het op één na helderste natuurlijke object in de nachtelijke hemel na de maan.Venus wordt vaak door schrijvers de Morning- of Evening Star genoemd en is een belangrijk onderdeel geweest in de menselijke cultuur zolang er records bestaan; het is heilig gemaakt voor goden uit vele culturen.Op 15 juli 2018 had deze schoonheid een afspraakje met de maan; hier in het Westen van Amerika in Methow, Washington State, was hun dans duidelijk zichtbaar.De maan was slechts voor ongeveer 12% verlicht als een 'maan sikkel' omdat er een paar dagen verstreken waren sinds de nieuwe maan verscheen. Het donkere deel van de maan zou aardschijn vertonen; een zwakke gloed, veroorzaakt door licht dat de planeet weerkaatst.