Wat ik heb geleerd van de workshop van Alex Webb

Onlangs ben ik geselecteerd voor een 5-daagse workshop in Rome bij één van mijn idolen: Magnumfotograaf Alex Webb. Eind maart was het zover en werd ik ondergedompeld in dagen vol met fotograferen, filosoferen, editen, frustratie en inspiratie.



Alles dwars door elkaar heen. Hierbij een verslag van de workshop, en wat ik ervan leerde.





Waarom ik mij had aangemeld

Over de groep

Ik fotografeer veel, maar ik mis soms een beetje een rode draad in wat ik doe. Ik hoopte daarom dat als ik mij fulltime zou bezig houden met fotografie, dat mijn blik zou aanscherpen.Die workshop bood mij namelijk de mogelijkheid om met andere fotografen over mijn en hun werk te spreken. En dan kom je vaak tot iets veel beters dan als je in je eentje bent.De workshop bestond uit 17 deelnemers met uiteenlopende achtergronden. Waaronder een Argentijns topmodel, een documentairefotograaf, een film director en een trouwfotograaf.De leeftijdsrange was al even divers en liep uiteen van 22 tot 64 jaar. Maar op één vlak waren we exact hetzelfde: we praatten allen het liefst in en over beelden.Hieronder zie je Alex Webb (zwart t-shirt) uitleg geven over de foto's in zijn boeken.