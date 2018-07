10 Lightroom tips die je zou moeten kennen!

4. Licht uit

5. Level out

Als je op de letterklikt op je toetsenbord wordt je foto geïsoleerd doordat het achtergrondlicht gedimd wordt. Hierdoor gaat alle aandacht naar je foto (en hoe je die bewerkt hebt) in plaats van allerlei andere zaken die alleen maar afleiden.Klik je nog een keer op de letter, dan wordt de achtergrond (alles rondom je foto) helemaal zwart. Klik je nog eens op, dan verschijnen alle tools en navigatiepanelen weer in de oude vorm.Je kunt natuurlijk weer op de letter(Uitsnijdbedekking-tool, zie punt 3) klikken en op gevoel de horizon rechtzetten. Maar het kan ook preciezer. Klik hiervoor eerst op de R en daarna op de 'Angle' of 'Hoek' knop.Trek een lijn door je foto (liefst over een scheve lijn of over de scheve horizon heen) en de foto wordt zeer nauwkeurig en automatisch voor je rechtgezet.