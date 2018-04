8 Lightroom tips voor landschapsfotografie

RAW-processing is een vrij gedetailleerd proces dat eigenlijk alleen beperkt wordt door je eigen kennis en ervaring. Er valt dus altijd wel iets nieuws te leren, vooral als het gaat om fotobewerking in Lightroom.



Serge Ramelli is een Franse fotograaf die bekend staat om zijn landschapsfotografie.



In onderstaande video deelt hij acht Lightroom tips die hij demonstreert op een enkel panoramisch beeld, naadloos samengesteld uit twee horizontale beelden.