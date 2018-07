De Lightroom interface in het kort

Als je nog nooit met Lightroom gewerkt hebt kan de interface er wel wat druk en onbegrijpelijk uitzien. Zodra je deze echter leert doorzien opent zich een wereld naar één van de betere pakketten voor fotobewerking.





Catalogi

Lightroom werkt met eenwaarin je je foto's importeert. Eigenlijk vertel je Lightroom op welke locatie je foto's staan. Voordeel hiervan is dat Lightroom heel snel werkt. Je doet dit via Bestand, Nieuwe catalogus.Als je wat orde wilt scheppen kun je verzamelingen aanmaken om foto's te groeperen. Probeer echter geen bestanden te verplaatsen of renamen buiten Lightroom om. Want dan werkt de link in de catalogus naar je bestanden niet meer.