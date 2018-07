GPU-versnelling in Lightroom, werkt het?

De GPU wordt ingezet voor specifieke taken zoals de nieuwe HDR- en Panorama-functies, maar ook bij het maken van aanpassingen met de sliders in de Develop-module.



Dat moet er voor zorgen dat iedere aanpassing die je maakt direct zichtbaar is op het scherm, zonder vertraging.





Pijnpunten

Extreem trage brush-prestaties

Afbeeldingsvoorbeelden verdwijnen en worden zwart of in een andere kleur weergegeven;

Zwart beeld bij inzoomen of pannen van de afbeelding;

Trage prestaties bij het switchen tussen foto's;

Algehele verminderde Lightroom-prestaties.

Helaas bleek de GPU-versnelling een grote teleurstelling te worden voor veel Lightroom-gebruikers. Ze zagen er of helemaal geen voordeel in, of ze zagen maar heel weinig verbeteringen tijdens hun fotobewerking.Veel pijnpunten rondom het gebruik van de GPU betreffen het importeren en bladeren door foto's, thumbnails die lang laden en afnemende prestaties wanneer de applicatie lang open staat. Dit is bijvoorbeeld te merken bij het het verwerken van grote hoeveelheden panorama's of HDR-afbeeldingen.Hieronder een lijst met mogelijke problemen:Als je één van de bovenstaande problemen opmerkt, schakel dan de GPU-versnelling uit en kijk of dit de prestaties en de stabiliteit van Lightroom verbetert.Maar wanneer werkt GPU nu wel of niet? Hieronder een aantal suggesties waar je over na kunt denken en die je misschien kunt toepassen binnen de context van je computer-configuratie en -instellingen.Denk ook na over de bestandstypen die je gebruikt en je specifieke workflow. Elke omstandigheid is uniek en vereist een andere combinatie van technieken om de beste prestaties in Lightroom te bereiken.Kijk allereerst eens wat de minimale systeemeisen zijn voor optimale inzet van een GPU voor Lightroom.