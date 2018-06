Hoe breng je lenscorrecties aan in Lightroom?

Het lenscorrectiepaneel wordt vaak over het hoofd gezien in Lightroom, maar het is een extreem krachtig hulpmiddel voor het verbeteren van een foto. In deze tutorial legt Lucy Martin uit hoe deze aanpassingen kunnen worden gebruikt om de bovengenoemde problemen op te lossen.



Lucy begint met een foto gemaakt met een groothoek-objectief. Dit objectief leverde twee problemen op: een vervorming aan de randen met gebogen lijnen die recht moesten zijn en groene randen rond bepaalde delen van de afbeelding.



Ten eerste laat ze zien dat Lightroom al een optie heeft om de problemen voor de meeste objectieven automatisch te corrigeren. Deze optie is gemakkelijk te vinden en verricht automatisch best een fatsoenlijke klus.