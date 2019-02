In 3 stappen een Dragan-effect met Lightroom

Het Dragan-effect is momenteel één van de meest populaire beeldbewerkingseffecten. Dit effect is bedacht door de Poolse fotograaf Andrzej Dragan.



Hij gebruikt dramatische belichtings- en bewerkingstechnieken die de tonaliteit en de huidtextuur van het onderwerp van je portretfoto verbeteren.



In dit artikel laat ik in drie eenvoudige stappen zien hoe je het Dragan-effect op je portretfoto's kunt simuleren met Lightroom. Het resultaat is een portretfoto met veel contrast en scherpte, waardoor een dramatisch effect ontstaat.