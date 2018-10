Lightroom Classic 8.0 en Lightroom CC 2.0

Nu was het even afwachten hoe snel Adobe met een update van Adobe Camera Raw en Lightroom zou komen om de raw-bestanden van alle nieuwe cameramodellen te kunnen verwerken. Die update is er nu, en de nieuwe Lightroom is behoorlijk onderhanden genomen.





Maskers en tethering

HDR, archiveren en ordenen

De mogelijkheid van tethering is nu voor Canon-camera's verbeterd, vooral op het gebied van stabiliteit en snelheid. De ondersteuning van mobiele apparaten zoals smartphones is eveneens verder doorgevoerd.Er is nu bijvoorbeeld het nieuwe Dieptebereikmasker, dat onderscheid maakt tussen de voorgrond en achtergrond van je opnamen. Ideaal om wat meer diepte te geven aan een foto met je iPhone.Er is een mogelijkheid ingebouwd om met Lightroom sneller HDR-panorama's te maken. HDR-foto's kun je nu met verschillende belichtingstijden met slechts één stap combineren tot een panorama.En daarnaast is een AI machine learning element ingebouwd waarmee je via tagging je foto's snel terugvindt in je archief. Dankzij je tags kun je foto's snel herkennen (Adobe's Sensei is zelfs in staat mensen te herkennen) en gemakkelijk albums creëren op basis van personen of thema's.Daarna kun je die getagde foto's gemakkelijk delen vanuit Lightroom naar Adobe Portfolio of op social mediasites.