Lightroom Classic CC 7.2 - beloofde snelheidsverbeteringen lijken waar

Performance-tests

Conclusie

Wat ik uit testresultaten kon opmaken die her en der zijn uitgevoerd is dat de prestaties van Lightroom Classic CC met deze nieuwe update drastisch verbeterd zijn. Vooral bij multi-core CPU computers.Bij het importeren en exporteren van bestanden zie je eigenlijk alleen een behoorlijke prestatieverbetering als je over een Intel multi-core i9 processor beschikt. Bij het converteren van RAW naar DNG zie je een kleine verbetering en lijken lagere core cpu's juist in het voordeel.Bij het genereren van 1:1 slimme voorvertoningen zie je juist bij de Intel multi core i9 processor enorme snelheidswinst. Bij het genereren van HDR-bestanden zie je wel een overall verbetering, maar niet echt consistent. En bij het genereren van een panorama zie je bij gebruik van alle CPU's wel verbetering.De Lightroom-ontwikkelaars hebben zwaar ingezet op het verbeteren van de prestaties en dat lijkt gelukt!Over het geheel genomen kunnen de prestatiewinst in de nieuwe 7.2-versie van Lightroom Classic CC worden onderverdeeld in drie categorieŽn:Importeren en converteren van RAW naar DNG.Het genereren van 1: 1 voorvertoningen, het maken van HDR-afbeeldingen en vooral het maken van Panorama-afbeeldingen vallen in deze categorie. Met alle geteste CPU's een aanzienlijke prestatieverbetering.Het exporteren en genereren van Smart Previews. Als je met kleinere aantallen zware foto's en aanpassingen werkt, is de Core i7 8700K waarschijnlijk nog steeds de beste CPU-keuze.Wil je echter een groot aantal afbeeldingen exporteren, dan is investeren in een hogere core-CPU (i9 7900X 10 Core en Core i9 7940X) wellicht de moeite waard.