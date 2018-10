LUT export plug-in, het verhaal erachter

Nawoord

Dat lijkt veel werk, maar heel veel fotografen vinden het veel gemakkelijker dan de ingebouwde kleurcorrectietools te gebruiken voor video-editors. Die editors - Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro X, Davinci Resolve - hebben geavanceerde tools voor "kleurbeoordeling" ontworpen voor studioproducties met een of meer professionals die gespecialiseerd zijn in kleurcorrectie. Deze tools zijn veel moeilijker in gebruik dan de Lightroom's Ontwikkel module.Naarmate de hoogwaardige videomogelijkheden van spiegelreflex camera's zijn toegenomen, maken steeds meer fotografen video's en foto's voor hun klanten en worden films geproduceerd door individuen en kleine teams zonder professionele sorteermachines voor kleuren.Een typische Export LUT-gebruiker is een trouwfotogra(a)f(e) die wil dat zijn/haar video's hetzelfde aangepaste uiterlijk hebben als zijn/haar foto's. Hij/zij weet Lightroom snel en efficiŽnt te gebruiken om die look te krijgen.Meer mensen beginnen te vragen hoe ze LUTs in Lightroom kunnen gebruiken, dus zes maanden geleden heb ik de compagnon Apply LUT plugin uitgebracht.Interessant is dat, hoewel het verzoek om deze ​​functie veel meer stemmen heeft dan het verzoek om LUT's aan te maken, de verkoop van Apply LUT veel langzamer verloopt.Onlangs introduceerde Lightroom Classic 7.3 "verbeterde profielen", die LUT's kunnen bevatten. Jammer genoeg moet je Camera Raw gebruiken om een ​​LUT-profiel te maken, en, vreemd genoeg, verwaarloost Adobe de kans om de industriestandaard video kleurruimte Rec 709 op te nemen, gebruikt door de meeste beschikbare LUT's en video-editors.Gedreven door intellectuele nieuwsgierigheid in plaats van behoefte, implementeerde ik de eerste versie van de Export LUT in ongeveer een maand aan parttime inspanningen. Ik doe bijna geen marketing voor mijn plug-ins anders dan door een paar links op de forums plaatsen, en de verkopen waren traag gedurende de eerste 18 maanden:Mixing Light, een website die cursussen over videokleurcorrectie verzorgde, deed al vroeg een geweldige blogpost over Export LUT. Maar het was pas toen een aantal tutorials op YouTube verschenen in 2016 dat de verkoop begon aan te trekken.In de twee jaar daarna zijn er nu 30 video's in het Engels, Frans, Spaans, Portugees, Vietnamees, Indonesisch en Thais verschenen met meer dan 275.000 views.Zoals bij elk softwareproduct was de core-engineering slechts een klein deel van de totale inspanning. Ik heb veel meer tijd besteed aan klantenondersteuning, het opsporen van ICC-kleurprofielen, het aanpassen van de opties, het werken aan vervelende bugs in Lightroom, ExifTool, Mac en Windows, en het praten met mijn accountant over de vraag of software downloads belastbaar zijn in CaliforniŽ (zijn ze niet).Niet velen zullen John kennen, maar hij heeft geweldig veel kennis van Lightroom, software ontwikkeling in het algemeen en van Lightroom plug-ins specifiek. Wanneer een plug-in schrijver problemen heeft tijdens het schrijven van een plug-in en een berichtje plaats op het SDK forum , dan is het John die vaak dezelfde dag of nog sneller antwoordt.Bekijk ook zijn andere plug-ins, want sommigen zijn pareltjes. Daarnaast is John een succesvolle ondernemer die meerdere start-ups heeft opgezet, zie zijn LinkedIn profiel.