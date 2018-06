Oneffenheden wegwerken in Lightroom

Voor het wegwerken van een storend element zoals een lelijke pukkel of een storend stofje hoef je niet naar Photoshop over te switchen, dit kun je ook heel eenvoudig in Lightroom doen.



Kies onder het histogram in de rechterkolom in de Ontwikkel-modus op de knop met de cirkel en het pijltje voor het kloon- en retoucheerpenseel.