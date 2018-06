Video's aanpassen in Lightroom

Allereerst Kies je Bestand, Foto's en video's importeren. Selecteer één of meerdere videobestanden en ga verder met Importeren. Dubbelklik op de thumbnail onderaan in beeld om een grotere preview te krijgen.



Het fragment is af te spelen met de 'play' -knop of per frame te bekijken met de knoppen links en rechts van deze driehoekige knop.



In de rechterkolom kun je dan de belichting of witbalans aanpakken.