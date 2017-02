5 social media tips om een band op te bouwen met jouw volgers

1. Wees sociaal

2. Reageer op reacties

3. Bouw relaties

4. Upload alleen jouw beste foto's

In de online wereld is het toegankelijk om jezelf te promoten. Hierdoor kan het zelfs voorkomen dat je door enthousiasme alleen maar eenzijdige informatie aan het versturen bent.Eenzijdige communicatie is frustrerend zowel in de online als offline wereld. Zorg er daarom voor dat het niet schreeuwerig over komt, maar vriendelijk, betrokken en vooral open.Niet meer reageren op een reactie is makkelijker dan iemand in het echt te negeren. Probeer te reageren op de reacties die binnenkomen. Hierdoor creŽer je een band met je volgers. Let er wel op dat je respectvol reageert.Door gebruik te maken van social media platformen krijg je de mogelijkheid om een relatie op te bouwen met jouw volgers. Een relatie opbouwen kun je bijvoorbeeld doen door te interacteren met je publiek op een vriendelijke manier. Volgers waarderen een goed gesprek zowel online als offline.Upload alleen jouw beste foto's waar je volledig achter staat. Kies bijvoorbeeld de beste vijf foto's die een beknopte samenvatting geven van de desbetreffende dag.