Het gebruik van social media als fotograaf

Facebook als social medium voor fotografen

Promotiemiddel voor andere kanalen

De nieuwe interface van Facebook biedt een legio aan mogelijkheden naast reguliere statusupdates. Statusupdates doen het gemiddeld gezien sowieso beter als er een foto aan toegevoegd is. Enkel een regel tekst roept niet op tot engagement.Met de nieuwe functionaliteiten om posts te creëren of je werk te laten zien is het gesprek aangaan met je fans nog makkelijker; zoals met Facebook Live, Canvas, Facebook Carousel of de nieuwe interface van Facebook Business welke je nieuwe mogelijkheden biedt voor het vormgeven van advertenties op Facebook.Let bij het gebruik van Facebook op je mentions (@gebruikersnaam), de enkele hashtags die je gebruikt (het is geen Twitter, maar enkele hashtags in een bericht kunnen wel relevant zijn) en dat je er sowieso een afbeelding aan toevoegt.Daarnaast is het bij Facebook belangrijk om niet een overkill aan berichten te plaatsen. Staat er iets heel bijzonders te gebeuren dan zijn drie berichten op een dag gespreid, mogelijk.Maar pas er voor op dat Facebook niet je berichten gaat afknijpen. Het klinkt en is logisch dat de 700 volgers die je hebt, echt niet altijd jouw bericht te zien krijgen. Speel daarom daar op in.Enkele kreten van wanhopige fotografen zijn 'zonder social media bereik ik mijn mensen niet' of 'zonder interactie heb je weinig aan social media'. Belangrijk is nadenken over wat je wilt vertellen, hoe je dat wilt doen en hoe vaak.Praat over jezelf, maar stel ook vragen. Kom er daarnaast ook achter wáár eigenlijk jouw doelgroep zich bevind. Investeren in social media, terwijl je kerndoelgroep 70-90 jarigen zijn, kan je beter printmedia gebruiken, bij wijze van spreken.Laat zien wie je echt bent, wat je doet en toon interesse in de ander. Het grootste voordeel aan social media is dan ook (vind ik) dat je direct in contact staat met je doelgroep en clientèle.Gebruik Facebook alleen níet onder een vriendenaccount als bedrijf, omdat je 'hiermee makkelijker mensen binnenhaalt.' Deze kreet hoor ik te vaak en bewijst constant dat het niet klopt.Zelfs Facebook blokkeert je account na verloop van tijd als ze daar achter komen en dan ben je verdwenen van het sociale medium, waar je toen zoveel tijd in hebt gestoken.Alleen maar geschreeuw werkt niet, er moet ook iets met kwaliteit tegenover staan. Je moet iets te bieden hebben.Als je dat gedaan hebt, door blogs, vlogs, interessante content, dan kan je ook gerust eens je huidige netwerk gebruiken om een andere dienst of middel te promoten. Bijvoorbeeld aanmeldingen voor je nieuwsbrief binnen halen.Op deze manier ontvang je namelijk weer een naam, e-mail en eventueel adres van een klant. In die nieuwsbrief bied je hén dan bijvoorbeeld écht iets exclusiefs, iets dat alleen maar kwaliteit is en niet kwaliteit, geschreeuw, commerciële prut of iets waar je fan dan ook helemaal niks aan heeft. Dan gaan ze vanzelf wel weg en dat is niet de bedoeling, toch?Of je social media nou alleen gebruikt voor branding als hobbyfotograaf of om daadwerkelijk je dienst te verkopen: wees duidelijk in wat je kan, wat je doet en waar je voor staat.Mensen die met tegenzin/kunstmatig gaan Twitteren, Facebooken of Instagrammen omdat de concurrent het doet', bereiken er toch niks mee. Doe het alleen als je er goed bij voelt en er tijd in wilt steken.