Hoe werkt een gelimiteerde oplage en waar moet je op letten?

Extreem grote "gelimiteerde" oplages

Fotograaf Peter Lik maakt optimaal gebruik van gelimiteerde oplages. Alleen rekt hij de boel wel erg ver op: van iedere foto zijn 995 prints beschikbaar. Bij iedere verkochte 10 procent van de prints, stijgt de prijs significant. Hoe sneller je koopt, hoe goedkoper je print.



En dan heeft hij ook nog 45 Artists Proofs beschikbaar. Niet bestemd voor een tentoonstelling, want Lik is in dat circuit helemaal niet populair.



Nee, hij verkoopt hij die 45 stuks liever tegen een nog hoger bedrag dan de reguliere prints. Ze gaan schaamteloos voor 200.000 dollar of meer over de toonbank.



Als je niet zo gewiekst bent als Peter Lik, kun je natuurlijk ook gewoon de boel bedonderen. Want waar geld te verdienen valt, wordt gesjoemeld. Een bekende truuk om ng meer geld uit een populaire uitverkochte foto te halen, is om deze in een iets ander formaat opnieuw in een gelimiteerde oplage aan te bieden.Feitelijk is het dan niet meer dezelfde foto vanwege het afwijkende formaat. Maar sjoemelen is het wel. Vraag daarom altijd naar het totaal aantal uitgebrachte edities van deze fotos.Een fotograaf verwoest zijn eigen toekomst terstond als hij eigenhandig nog wat extra prints in de verkoop doet. En dus gebeurt dat niet of nauwelijks. Een wereldje dat zichzelf netjes in stand houdt, doch wel de randen opzoekt als het gaat om de uitsnede van een afbeelding.