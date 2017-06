Zwitsers dorpje verbiedt fotografie

Ik ben erg blij dat de inwoners van Bergün het geluk van alle mensen in hun hart dragen. Dat maakt me erg trots, voegde hij eraan toe.



Boetes van vijf Zwitserse Frank zullen worden afgegeven aan iedereen die het fotografieverbod overtreedt. Met de opbrengsten hiervan zal het landschap worden beschermd, aldus de verklaring.



Het toeristenbureau heeft al foto's van het dorp van zijn eigen Facebook- en Twitter-accounts afgehaald en is tevens van plan om ze ook van haar website te verwijderen.



De beslissing is echter niet bij iedereen goed gevallen. Veel mensen bekritiseren het verbod op Bergün's Facebook-pagina.





, zei iemand.Anderen vergeleken het dorp naar Noord-Korea, terwijl iemand anders zei dat het dorp zich zou moeten schamen over haar "walgelijk" gedrag. Hij voegde eraan toe:Anderen vonden het grappig, namen het op als een grap of een marketinginitiatief, maar vroegen zich af of dit nu wel de juiste manier was om toeristen aan te trekken of dat het gewoon slechte PR was.Het reisbureau zei zich bewust te zijn van de negatieve commentaren op haar Facebook-pagina en dat het zeker niet iedereen zou aanspreken. Maar dat ze toch hadden gekozen voor de 'harde aanpak' om het dorp te promoten.Marc-Andrea Barandun, vertelde dat het verbod een marketingactie is. De wet is echt en ze hebben er echt voor gestemd maar de achtergrond is natuurlijk dat iedereen nu over Bergün gaat praten. De boetes zullen hoogstwaarschijnlijk niet eens uitgedeeld worden. Hij verwacht niet dat hierdoor Bergün juist in een negatief daglicht komt te staan.