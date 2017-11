Beeldverhaal Humberto Tan over 'Rewilding Europe'

CameraNU.nl omarmt beeldverhaal

Beeldverhaal sluit aan bij visie CameraNU.nl

Beren en wolven

Actie bij CameraNU.nl

Het mag wel een stuk(je) wilder in Europa, vindt de organisatie Rewilding Europe. Humberto Tan, presentator ťn winnaar van het televisieprogramma Het Perfecte Plaatje , ging naar ItaliŽ en KroatiŽ om te kijken wat al is bereikt in twee van de tien natuurprojecten van Rewilding Europe.Hij nam zijn Canon EOS 6D Mark II spiegelreflexcamera mee om in foto's het verhaal van de wilde natuur en het herstel ervan in Europa te vertellen. Een cameraploeg van National Geographic volgde Humberto voor het programma Door Het Oog.Het beeldverhaal van Humberto Tan om de Europese natuur weer een stukje beter te maken zodat de mens er ook meer plezier aan kan beleven past heel goed bij de visie van CameraNU.nl Zij zijn continu bezig met beeldverhalen in unieke blogs met als doel dat hun klanten in staat worden gesteld tot het maken van mooie beelden en daar veel plezier aan te beleven. Het proberen daarbij het juiste advies te geven in de winkel en online.Omdat de helft van Europa's biodiversiteit is verbonden door open landschap ondersteunt de organisatie de comeback van wilde grazers op dit open landschap, zoals de bizon, gems, wilde paard, rode hert en de oeros. Hierdoor hebben ook roofdieren een bestaansrecht.Het bezoek van Humberto aan de Centraal Apennijnen in ItaliŽ en Velebit in KroatiŽ, waar onder meer beren en wolven hun leefgebied hebben, is gevolgd door de camera's van National Geographic. De beelden zijn te zien in een documentaire op National Geographic op zondag 26 november om 22.30 uur. CameraNU.nl heeft vanwege het fotoverhaal van Humberto Tan en de uitzending van National Geographic meerdere producten geselecteerd waarbij je bij de aanschaf een korting, waardebon of gratis workshop krijgt.