Canon Nederland Facebook vanavond live!

In deze fotografie 'battle' zullen zij in Omnisport Apeldoorn met de EOS 6D Mark II drie opdrachten krijgen waar zij steeds tien minuten de tijd voor krijgen.



Na afloop van het event zal er een Live Q&A zijn om vragen te beantwoorden van de kijkers. Ook zal er rondom de livestream een 6D Mark II worden weggegeven.



Mocht je geďnteresseerd zijn dan kun je je abonneren op live notificaties. Op de eventpagina kun je aangeven dat je gaat kijken en zo op de hoogte blijven over meer informatie over het event.





Wat is Facebook live?

Programma

Tijden

Frits van Eldik - host

Live stream of live streaming is het live filmen van een gebeurtenis op Facebook. Je kunt je vrienden, volgers of fans direct laten meegenieten of mee laten kijken in een moment dat jij filmt.Vanaf Canon's bedrijfspagina is de uitzending openbaar en kan iedereen dus meekijken!Bart Heemskerk (concertfotograaf) en Debra Barraud (Humans of Amsterdam) gaan de strijd met elkaar aan. Onder toezicht van Frits van Eldik challengen ze de 6D Mark II én elkaar tijdens Canon's eerste Facebook Live uitzending.Dit doen zij in de volgende drie rondes:Opdracht 1: Actie/SportOpdracht 2: PortretOpdracht 3: DocumentaireNa de challenge is er nog een Live Q&A om vragen over deze full-frame camera te beantwoorden. Deze vragen zijn afkomstig van de kijkers van de stream.• Start Livestream: 19:30 uur• Einde Livestream: 20:15 uur• Start Live Q&A: 20:30 uur• Einde Q&A: 21:00 uurFrits van Eldik, geboren als zoon van een garagehouder en groeide op omringd door auto's. Als hobby had zijn vader fotografie en dat was voor hem een gouden combinatie.Hij werkte onder andere voor een gespecialiseerd automotive bureau in Nederland en besloot na zeven jaar om het 'alleen te doen'.Zijn eerste Formule 1 Grand Prix schoot hij in 1989. In de afgelopen jaren heeft Frits verschillende soorten motorsporten geschoten, zoals de Formule 1, de 24 Uur Le Mans, MotoGP en "al het andere dat snel beweegt".Tijdens de livestream zal hij deelnemers Debra en Bart van zijn scherpe commentaar voorzien.