Deelnemers derde Het Perfecte Plaatje bekend

De deelnemers van het derde seizoen van Het Perfecte Plaatje zijn bekend gemaakt. Het RTL4 programma waarin bekende Nederlanders strijden om de beste foto's wordt in oktober weer uitgezonden. De opnames zijn inmiddels gestart.







Via Twitter werden de nieuwe kandidaten aangekondigd

De BN'ers waar we komend seizoen naar kunnen kijken zijn Ryanne van Dorst, Marlijn Weerdenburg, Ruben van der Meer, Mari van de Ven, Lieke van Lexmond, Jim Bakkum, Patty Brard en Herman den Blijker.In de eerste aflevering moeten de BN'ers foto's van elkaar maken. Tijl Beckand zorgt opnieuw voor de presentatie. Elke week krijgen de deelnemers één of meerdere opdrachten om uit te voren. De jury beoordeeld tenslotte wie de beste foto gemaakt heeft en wie er af valt.Eerder wonnen Estelle Cruijff en Humberto Tan de afvalrace. In onderstaande video een impressie van de finale van 2017 en de opening van de bijbehorende expositie in Museum Hilversum.