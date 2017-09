Deelnemers Het Perfecte Plaatje (seizoen 2) bekend

De deelnemers zijn: Tygo Gernandt, Isa Hoes, Monique Smit, Roel van Velzen, Gordon Heuckeroth, Vivian Reijs, Estelle Cruijff en Giel de Winter. De vaste jury bestaat elke aflevering uit William Rutten en Cynthia Boll. Net als vorig jaar is er daarnaast elke week een gast jurylid.



Net als vorig jaar is Canon weer hoofdsponsor van het programma. De deelnemers werken in het programma met de Canon EOS 5D mark IV, de Canon EOS M5 en de Canon PowerShot G7X mark II. Ook hebben ze allemaal een training gehad van Canon.



De hoofdprijs is een fotoreportage in het magazine National Geographic. Het Perfecte Plaatje wordt gepresenteerd door Tijl Beckand.



Het tweede seizoen bestaat uit acht afleveringen. Vanaf dinsdag 24 oktober is het programma wekelijks te zien op RTL 4.