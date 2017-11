Het Perfecte Plaatje; aflevering 5 van seizoen 2

Foto door Estelle - f/5.6, 1/200s, 400 ISO

De Thuisopdracht

Volgende week

Estelle was de winnaar met bovenstaande foto en kreeg het hoogste cijfer dat dit seizoen uitgedeeld was: een negen. Gastjury was fotograaf Pascal Vandecasteele Overigens word ik zelf niet echt warm of koud van de foto's die deze aflevering gemaakt zijn. Die negen is wat mij betreft dan ook wat over de top.De thuisopdracht van deze week is: maak een gewaagde fashionfoto. Je kunt hier meedoen aan de thuisopdracht en een filmpje bekeken met praktische tips. Op de speciale Het Perfecte Plaatje site van Canon vind je overigens meer praktische filmpjes Lees ook: 7 Tips om zelf een fashion foto te maken Volgende week gaan de BN'ers in Het Perfecte Plaatje aan de slag met natuurfotografie. Als tweede opdracht moeten ze een persfoto maken.