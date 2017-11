Het Perfecte Plaatje; de derde aflevering van seizoen 2

Foto door Estelle - f/8, 1/160s, 400 ISO

De Thuisopdracht

Volgende week

Extra moeilijkheid waren de modellen: één of meerdere honden. Het is al een behoorlijke uitdaging om in een half uur een goed idee te bedenken, de setting op te bouwen en de belichting goed te krijgen. Dat de BN'ers vervolgens ook nog geduldig met honden moesten werken vond ik best een prestatie.De chaos viel overigens mee, wat dat betreft waren de modellen niet zo lastig als mogelijk was geweest. Natuurlijk was het ook handig dat er al direct toepasselijke props aanwezig waren. Overigens vond ik de meeste teksten best creatief bedacht bij de foto's.Newborn en dierenfotografe Norma Jesse was gastjury en deskundige voor de shoot. Ze gaf de kandidaten niet alleen tips, maar je zag dat ze ook actief aan het helpen was tijdens de shoots.Ook deze week moest er weer een deelnemer naar huis.Vivian moest dit keer de groep verlaten.De thuisopdracht van deze week is het maken van een vrolijke dierenfoto. Je maakt met je foto kans op een cadeaubon ter waarde van 449 euro.Een paar praktische tips vind je in de How it's Done video op de website van Canon. En bekijk ook onze 10 tips voor het fotograferen van honden Aan het eind van de aflevering was er weer een teaser te zien voor de komende week. Zo te zien gaan de kandidaten motorsport fotografen en moeten ze daarnaast iets van een fout selfie maken.Uitleg werd er niet gegeven, maar het leek er op dat ze de foto moesten maken die ze het liefst niet van zichzelf in de bladen zouden willen zien.