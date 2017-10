Het Perfecte Plaatje; de eerste aflevering van seizoen 2

Vanavond was er weer Het Perfecte Plaatje op de televisie. De eerste aflevering van het tweede seizoen. We maakte kennis met de nieuwe kandidaten én er werden twee opdrachten uitgevoerd: op straat kussende mensen fotograferen en dansfotografie.



Persoonlijk heb ik me weer goed vermaakt met de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Net als vorig jaar moet je niet kijken omdat je diepgaande informatie wilt over hoe je beter kan fotograferen (maar daar hebben we natuurlijk ook gewoon Photofacts voor).



Het Perfecte Plaatje is echter wel gewoon een vrolijk programma waarbij je toch zeker ook geďnspireerd kunt raken om zelf ook met je camera op pad te gaan.





De zoenfoto's

De eerste opdracht was het maken van een zoenfoto. Extra moeilijkheid was dat ze zelf in hartje Amsterdam op zoek moesten naar mensen die voor de camera wilde zoenen. De deelnemers kregen hiervoor een uur de tijd, niet echt lang voor een dergelijke opdracht.Voor deze eerste opdracht gingen ze op pad met een Canon EOS M5 systeemcamera. Documentaire fotograaf Maartje Brockbernd was gastjury en gaf tevens de kandidaten vooraf tips over hoe ze te werken konden gaan.