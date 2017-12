Het Perfecte Plaatje: de finale én opening expositie

Foto door Estelle - f/5.6, 1/160s, 100 ISO

Expositie Museum Hilversum

Voor de derde en laatste opdracht moesten de twee kandidaten een serie maken gedurende een roadtrip door het achterland. Ze mochten zelf de camera kiezen en logischerwijs namen ze beide de 5D mark IV.Estelle won deze opdracht nipt met haar serie. Mijn mening is dat ze vooral won door bovenstaande foto uit die serie. Die is in mijn ogen namelijk jaloersmakend goed. De werkende vrouw met haar kind op de rug en dan ook nog het lammetje in beeld. Prima!Benieuwd naar hoe de jury de foto's beoordeelden? Op de site van Canon kun je het verhaal achter de foto horen.Tot en met 1 januari 2018 is er in Museum Hilversum een expositie te zien van Het Perfecte Plaatje. Hier zie je vele van de foto's die in het programma voorbij kwamen groot afgedrukt. Daarnaast zijn er ook andere beelden te zien die niet in het programma te zien waren.Dagelijks is er om 14:00 uur een gratis rondleiding. Dus als je gaat is het slim om te zorgen dat je om twee uur in elk geval aanwezig bent.Direct na de uitzending werd de expositie geopend. Wij schoten daar onderstaande video van.