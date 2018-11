Het Perfecte Plaatje; insecten en fashion

Vanavond was weer een uitzending van het televisieprogramma Het Perfecte Plaatje. In deze afleveringen mochten de BN'ers aan de slag om insecten op de foto te zetten Ún in een studio fashionfoto's te maken van een model in badpak met een ketting op een stier.





Insecten

Voor hun eerste opdracht mochten de zes overgebleven BN'ers insecten op de foto zetten in een natuurgebied. De foto's moesten gemaakt worden met de Canon EOS M50 systeemcamera.Hierbij konden ze kiezen uit het Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM objectief of de Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.De EF-M macrolens (met ingebouwde ringflitser) was blijkbaar niet zo populair, want alle foto's die de kandidaten ingeleverd hadden zijn geschoten met de 100mm.Overigens wel begrijpelijk, want bij de 28mm mis je (ondanks de cropfactor) wel wat bereik en moet je toch wel heel dicht op je onderwerp gaan zitten.