Het Perfecte Plaatje; onderwaterhonden en naakt

Vanavond was de tweede aflevering van het derde seizoen van Het Perfecte Plaatje. De BN'ers mochten aan de slag met het fotograferen van honden in het water en met naaktmodellen in een oude fabriekshal. Twee uitdagende opdrachten.





Onderwaterhonden

Een lastige combinatie: onderwaterfotografie en ook nog eens met honden. Het is natuurlijk al best een uitdaging om onderwater te fotograferen, maar als je dan ook nog met honden moet werken is het wel extra lastig.Dat was in mijn ogen ook te zien aan de resultaten; persoonlijk vond ik er geen enkele echt heel positief uitspringen. Wat opvalt is dat op vrijwel geen foto de ogen van de honden te zien zijn. Net als bij het fotograferen van mensen is het volgens mij ook bij honden belangrijk dat je de ogen ziet in een foto.Als voorbeeld werden de hondenfoto's van Seth Casteel genoemd. Dit zijn natuurlijk prachtige beelden die de verwachtingen ook wel heel hoog zetten. De shoot en de resultaten laten dan wel were zien hoe moeilijk het in de praktijk is.