Het Perfecte Plaatje; Paroolfotograaf en Waylon

De BN'ers moesten in de Het Perfecte Plaatje aflevering van vanavond een krantenfoto schieten voor het Parool en aan de slag met concertfotografie. Hierbij mochten ze Waylon op de foto zetten.





Krantenfoto

De eerste opdracht was het maken van een foto voor het Parool. Er waren twee thema's waaruit de deelnemers mochten kiezen: drukte in Amsterdam of decadentie in Amsterdam (al bleek het later meer over de kloof tussen arm en rijk te gaan).Voor deze opdracht gingen ze aan de slag met de Canon EOS M50 systeemcamera en de 15-45mm kitlens.Jim jatte het idee van Patty en ging diva Sylvie Meis - die toevallig in Amsterdam was die dag - op de foto zetten. Dat leverde een leuk plaatje op, maar de uitsnede vond ik erg matig. De jury overigens ook, maar desondanks scoorde Jim niet slecht met de foto.