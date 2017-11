Het Perfecte Plaatje; seizoen 2, aflevering 4

Foto doro Roel -

f/5, 1/1.000s, 160 ISO

Gênant zelfportret

De winnende foto van Roel vond ik samen met die van Giel ook het beste. Net als de jury eigenlijk. Giel's foto was gemaakt vanaf een plek waar hij eigenlijk niet mocht komen, dus volgens mij had ie geluk dat de foto desondanks nog zo hoog eindigde.De deelnemers gebruikte de Canon 5D mark IV voorzien van een 70-200mm f/2.8 objectief of een 24-105mm f/4. Leuk speelgoed om mee te werken en natuurlijk prima spul voor een shoot zoals dit waarbij snelheid van scherpstellen ook belangrijk is.Sportfotograaf Henniy Berno Stern was de gastjury voor deze shoot en had vooral een zware taak aan het veilig houden van de deelnemers. Die trokken zich namelijk weinig aan van de strenge regels rond het event.De tweede opdracht was het vastleggen van een gênant zelfportret. De BN'ers kregen hier vijf kwartier de tijd voor en in die tijd moesten ze alles bedenken, regelen en de foto maken.Ik vond dat ze allemaal behoorlijk creatief te werk gingen. Persoonlijk vond ik de foto van Giel het mooiste. Hij had ook echt ontzettend goed alles om de foto geregeld; het bordeel, de dame in lingerie ende setting van zijn foto.Doordat alles zo goed in elkaar zat miste hij echter wel een beetje het gênante deel. Zij vonden de foto van Isa beter en die won dus deze ronde. De emotie zit ook echt wel goed in haar foto, maar fotografisch vond ik hem persoonlijk wat minder spannend.