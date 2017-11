Het Perfecte Plaatje; seizoen 2, aflevering 5

Foto door Giel - f/11, 1/100s, 640 ISO

Band fotograferen

Giel won de opdracht. Wat deze opdracht ook goed duidelijk maakte is dat het licht veel belangrijker is dan de locatie.Eigenlijk was de foto van Giel best een saai stukje bos, maar dankzij het licht en de goede keuze voor een tegenlicht opname maakt hij een prima foto. Estelle had juist best een mooie locatie, maar saai licht. Hierdoor was haar foto niet spannend. Bas Meelker was gastjury bij deze shoot en gaf de kandidaten voordat ze aan hun shoot begonnen ook een aantal praktische tips.Wil je zelf ook een aantal tips van Bas Meelker? Gisteren deelde hij op Photofacts 4 inzichten voor betere landschapsfoto's Voor de tweede opdracht moesten de BN'ers een band op de foto zetten . Best een lastige opdracht, zo'n groepsportret waar ook nog het karakter van de band uit naar voren moet komen.Voor deze opdracht werkte de fotografen met de Canon EOS M5 systeemcamera en de 15-45mm kitlens.