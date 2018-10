Het Perfecte Plaatje; seizoen 3, aflevering 1

Winnende foto van de tweede opdracht door Marlijn

Canon EOS 6D mark II - f/5.6, 1/160s, 100 ISO @ 50mm

De winnende foto werd gemaakt door Marlijn en is ook inderdaad erg goed geslaagd. Een hele goede timing, ondanks dat de shoot over moest omdat ze blijkbaar een corrupt geheugenkaartje in haar camera had zitten.Deze eerste aflevering hoefde er (net als de vorige twee seizoenen) niemand af te vallen. Alle deelnemers gaan volgende week aan de slag met hondenfotografie (in het water) en naaktfotografie.Zelf vond ik het weer een prima start van het nieuwe seizoen. Het programma is nog steeds leuk om naar te kijken en, hoewel ik een aantal van de BN'ers niet eens ken, er is weer een leuke groep deelnemers gevonden.Wat vond jij van deze eerste aflevering?