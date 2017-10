Het Perfecte Plaatje; tweede aflevering van seizoen twee

Zojuist was op RTL4 de tweede aflevering van het tweede seizoen van Het Perfecte Plaatje. In deze aflevering moesten de acht BN'ers een extreme sports shoot doen en kregen ze bij de tweede opdracht naaktmodellen voor de lens.



Ik vond het weer een leuke aflevering met prima opdrachten en vooral bij de naaktshoot prachtige resultaten.



De eerste aflevering vond ik het nog wel gaan, maar inmiddels begin ik me aardig te storen aan Gordon. Normaal kijk ik geen programma's waar hij met zijn ehm.. nadrukkelijke aanwezigheid in zit, maar Het Perfecte Plaatje wil ik natuurlijk wel graag blijven kijken.



Monique moest deze week als eerste uit het programma vertrekken. Isa scoorde slechter, maar zij had het geluk dat ze vorige week een vrijbrief gewonnen had doordat haar score toen het beste was. Het is voor haar te hopen dat ze volgende week weer beter scoort.





Extreme Sports shoot

Voor de eerste opdracht gingen de deelnemers naar het strand bij Kijkduin. Daar gingen ze het zeewater in om kitesurfers vast te leggen, maar bij gebrek aan wind werd het een wakeboard shoot waarbij de kitesurfers achter een jetski voortgetrokken werden.