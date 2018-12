Het Perfecte Plaatje; vliegtuigen en baby's fotografen

Foto door Jim - f/5.6, 1/200s, 100 ISO

Babyfoto's

Persoonlijk vond ik de winnende foto van Jim niet direct de beste. Zwart-wit is in mijn ogen niet de mooiste keuze voor deze foto.De foto van Ryanne vind ik een grotere wow-factor hebben. De windmolens geven aan hoe laag de vliegtuigjes hier vliegen en ook een mooie vergelijking met hoe groot zo'n windmolen wel niet is.Ook de foto van Patty vond ik bijzonder. Het tegenlicht werkt hier erg mooi en het lijkt wel een foto uit een oorlogssituatie waarbij twee gevechtsvliegtuigjes op een duikboot afduiken. Je ziet er veel meer verhaal in.De tweede shoot was weer iets heel anders: baby's op de foto zetten in een film setting. De BN'ers werden hierbij geholpen door fotografe Ingrid van Heteren