Interview met Daan Schoonhoven van Natuurfotografie Magazine

Natuur is het onderwerp, maar de focus ligt op fotografie, wat betekent dat er veel aandacht is voor apparatuur, technische achtergrond artikelen, reviews en veel tutorials.



Een tweede uitgangspunt is dat het persoonlijk moest zijn: dat hrt bij een magazine. We doen dit op allerlei manieren: via interviews, columns, leuke korte rubrieken, maar ook via een vaste rubriek: door het oog van.





Ja, dit is n van mijn favoriete artikelen in elk nummer. Natuurfotograaf Johan van der Wielen gaat op stap in de natuur met een fotograaf uit een heel andere discipline. Dit levert heel boeiende gesprekken en inzichten op over kijken, zien, interpreteren en kiezen wat je laat zien.Voor het komende jaar staan onder andere Pim Ras, William Rutten en Brendan de Clercq op stapel.Ja, natuurlijk de vormgeving, maar we hebben ook gekozen ons voornamelijk te richten op de Nederlandse en Vlaamse context. Geen uitgebreide reisverslagen over bestemmingen ver weg, maar focus op dichtbij.Ons grote voordeel met Natuurfotografie.nl is dat we precies kunnen zien wat goed gelezen en bekeken wordt en wat niet. Reisverslagen worden op een uitzondering daargelaten niet goed gelezen. Zo'n keuze is dan makkelijk gemaakt.Tot slot zit diep in het DNA van PiXFACTORY het streven om praktisch en relevant te zijn. Het magazine moet vol staan met tips, ideen, suggesties waarmee je direct aan de slag kunt.Deze opzet was een flinke breuk met hoe het magazine tot dusver was ingevuld. Voor ons was het inderdaad heel spannend hoe dit zou landen bij de bestaande abonnees. Opzeggingen waren onvermijdelijk, maar het waren er veel minder dan ik had verwacht!Dat het compleet vernieuwde magazine in goede aarde valt blijkt wel uit het feit dat we binnen negen maanden een verdubbeling van het aantal abonnees hebben gerealiseerd! Na een succesvolle campagne in juni hebben we met de redactie een vreugdedansje gemaakt.Elke keer als er een nieuw magazine verschijnt, ontvangen we tientallen persoonlijke reacties van lezers die ons laten weten dat ze de inhoud zo waarderen.Natuurlijk zijn er ook kritische noten en die horen we ook graag, maar overwegend is het heel erg positief en dat stimuleert enorm om te blijven zoeken naar verrassende, verdiepende en vernieuwende inhoud.Nee gelukkig niet. Voor het beheer van de abonnees en het verzenden van de magazines werken we samen met Aboland, die dit voor tientallen grote uitgevers doet. Het grappige is, dat zij onze aanpak heel verrassend en verfrissend vinden, maar soms botst het ook!Wij stellen namelijk rcksichtslos het belang van de abonnee voorop en willen het in alles zo makkelijk mogelijk maken. Wij wilden dat iedereen op elk gewenst moment z'n abonnement kan opzeggen en restitutie kan ontvangen, ook al tijdens het eerste jaar.Dit bleek heel moeilijk in te regelen. Eerlijk gezegd begrijp ik dit niet. Anno 2018 zijn mensen Netflix en Spotify gewend, wat je elke maand kunt opzeggen... je moet meebewegen met de tijd. Ik hoop dat we dit het komende jaar nog verder kunnen optimaliseren.Vooral doorgaan op de ingeslagen weg: verrassende en vernieuwende inhoud maken. We willen voorkomen dat mensen zeggen dat alles zich elke drie vier jaar herhaalt. Daarom gaan we ook maar beperkt mee met de seizoenen.Als je seizoenen als uitgangspunt neemt, val je te snel in herhaling. De redactie onder leiding van Bob Luijks zit nog zo bomvol ideen, dat ik niet zo bang ben dat we de komende jaren in herhaling zullen vallen.Wat ik zelf op mijn wensenlijstje heb staan, zijn grondige vergelijkingstests van apparatuur. Dit is intensief om te maken, maar ik weet ook dat er behoefte is aan dergelijke objectieve vergelijkingen.Speciaal voor de lezers van Photofacts hebben we een unieke feestdagen aanbieding! Als je nu een abonnement neemt, ontvang je het boek 'De 50 beste tips voor natuurfotografen' ter waarde van 19,95 euro cadeau.Bovendien ontvang je een interessant kortingspakket ter waarde van meer dan 100 euro, zoals 10% korting bij CameraTools, 20% korting bij CEWE en Chipclean en nog veel meer. Dit hele pakket heeft een waarde van 164,95 euro, maar je betaalt slecht 45 euro.Let op: de aanbieding loopt tot en met 10 december 2018.