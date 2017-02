Netflix documentaire een must watch voor fotografen

De acht ontwerpers vertellen hun verhaal en delen hun inspiratie en er worden allerlei facetten van het proces blootgelegd. Deze mensen hebben allemaal een aandeel in hoe de wereld waar we in leven er uit ziet. Het is fascinerend om te zien hoe ze uitkomen bij wat we uiteindelijk te zien krijgen.





Maar n aflevering over fotografie

Producer Scott Dadich

4K HDR camera's

Hoewel slechts n van de acht afleveringen een fotograaf volgt (de wereldberoemde portretfotograaf Platon) zijn ze alle acht absoluut de moeite van het bekijken waard omdat design zich van nature leent voor beeld.De serie laat je het creatieve proces opnieuw waarderen. Het vormt een enorme inspiratiebron om je eigen werk naar een hoger level te tillen, en motiveert je om er direct op uit te trekken om iets nieuws te creren.De documentaire werd geproduceerd door Scott Dadich (ex-hoofdredacteur van Wired), Morgan Neville (20 Feet From Stardom) en Dave O'Connor van RadicalMedia. Als we Dadich mogen geloven bestaat de rest van zijn team uit 'de beste documentairemakers van dit moment'.Een serie over design moet er zelf ook goed uitzien, daarom werd opgenomen in 4K HDR met camera's van hoogwaardige kwaliteit. Daarnaast werden steadicams en drones ingezet.Deze serie is net even wat anders dan de meeste design documentaires. En dat is in onderstaande spectaculaire trailer ook wel te zien: