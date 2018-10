Woensdag start Het Perfecte Plaatje 2018

De BN'ers die dit jaar van start gaan zijn Ryanne van Dorst, Marlijn Weerdenburg, Ruben van der Meer, Mari van de Ven, Lieke van Lexmond, Jim Bakkum, Patty Brard en Herman den Blijker.



Het programma wordt opnieuw gepresenteerd door Tijl Beckand. Ook zien we William Rutten en Cynthia Boll weer terug in de jury.



In het programma worden er in elke aflevering twee fotoshoots gedaan. Na afloop van de shoot en keuze van de beste foto's door de deelnemer zelf wordt het resultaat beoordeeld door de jury. Vervolgens valt er dan een BN'er af.



Het Perfecte Plaatje is gedurende acht weken elke woensdag te volgen op RTL4 om 20:30. Net als vorig jaar zal er ook dit jaar een expositie worden georganiseerd in het Museum Hilversum. Canon is opnieuw hoofdsponsor van het programma.



Ik heb wel weer zin in dit nieuwe seizoen. Het programma is vooral vermaak, maar je kunt er zeker ook inspiratie mee opdoen voor een nieuwe shoot. Wat mij betreft een aanrader om te kijken!