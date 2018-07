3 korte vogelverhalen

Ik heb een grote passie voor natuurfotografie en dan met name vogels. In Friesland (mijn woonplaats) is gelukkig nog veel natuur te vinden en met een behoorlijke dosis geduld en aandacht kom je een heel eind.



Ik wil graag mijn ervaringen met jullie delen in de vorm van korte verhaaltjes.





1. IJsvogel versus Mus

Dit zijn de situaties die je niet vaak mee zult maken. Een flinke dosis geluk is hierbij erg welkom. De focus was op de ijsvogel gericht en was alert op eventueel opvliegen of iets dergelijks.Dus toen de Mus achteloos landde kwam de ijsvogel in actie. De Mus schrok er nogal van en ik was erg blij met onderstaand plaatje!