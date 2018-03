CameraNU.nl is gouden sponsor van Het Flevo-landschap

Daarom vinden wij het vanuit CameraNU.nl belangrijk dat de natuur in Flevoland goed en netjes wordt onderhouden. Zo blijft het een mooi gebied waar onze klanten heen kunnen gaan om mooie

beelden te maken.



Volgens de commercieel manager is het bedrijf, dat onder andere camera's, telescopen en verrekijkers verkoopt, erg gesteld op de natuur in Flevoland.



In Lepelaarplassen en in Natuurpark Lelystad heb je bijvoorbeeld veel unieke vogelsoorten en groot wild, die je goed kan benaderen en mooi op de foto kan zetten. Dat is heel bijzonder en daar helpen wij graag aan mee, om dat in stand te houden.



Martin Jansen, directeur van Het Flevo-landschap, is erg verheugd dat CameraNU.nl gouden sponsor is geworden. Veel natuurliefhebbers fotograferen of hebben een verrekijker. Wij gaan op zoek naar samenwerkingsverbanden waar ook deze doelgroep voordeel bij heeft. Zo organiseren we op 6 mei samen een kijkersdag in het Natuurpark.





Over stichting Het Flevo-landschap

Stichting Het Flevo-landschap is de particuliere natuurbeschermingsorganisatie van Flevoland en is opgericht in 1986 en heeft 56 natuurgebieden met in totaal ruim 6.000 hectare Flevolandse natuur in eigendom.De stichting beheert gebieden en cultureel erfgoed, waaronder de Lepelaarplassen en Pampushout bij Almere, Natuurpark Lelystad en het Werelderfgoed Schokland (UNESCO).Samen met ruim 12.000 begunstigers en 140 vrijwilligers zorgt Het Flevo-landschap ervoor dat het Flevolandse landschap behouden blijft en mensen ervan kunnen blijven genieten.