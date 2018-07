De passie van Marsel - natuurfotografie

Leer alles over natuurfotografie

Die ene natuurfoto waarnaar je blijft kijken... hoe maak je die nu? Wat moet je doen om juist díé plaat te schieten waarmee jij je onderscheidt van anderen?CameraNU.nl neemt je mee met het verhaal van prijswinnend natuurfotograaf Marsel van Oosten. Gebruik zijn tips als inspiratie om zelf de mooiste natuurfoto's te maken.Tijdens zijn werk in de reclamewereld werd Marsel dusdanig enthousiast over fotografie dat hij als natuurfotograaf startte.Hij vertelt hoe hij een succesvolle carrière heeft opgebouwd, waarbij hij tegenwoordig naar alle uithoeken van de wereld reist om bijzondere foto's te maken. Toch hoef je niet ver van huis te gaan voor unieke plaatjes.Bijzondere landschappen en wilde dieren vind je ook volop in Nederland! Marsel geeft je dé tips voor natuurfotografie in eigen land.Verder vertelt Marsel wat je moet doen om een geslaagde nachtfoto te maken. Hij legt uit hoe hij voor Nikon in Namibië en Botswana te werk ging.