Hoe vind en fotografeer je uilen in het wild?

Laplanduilen in het owl sanctuary in Windermere (Lake District). Foto: Michelle Peeters, met Nikon E5700, f/4.2 1/53

Braakballen

Don't disturb!

Een andere manier om uilen in het wild te vinden is door te zoeken naar uilenballen. Een uilenbal of braakbal is een ronde/ovale brok met onverteerde resten van kleine dieren. Dit zijn bijvoorbeeld haren, botjes en nagels. Ik vind ze hier meestal onder een grote alleenstaande boom.Of onder bomen op een verder open plek in het bos. Grote kans dat een uil telkens terugkomt op deze plaats. Het uitpluizen van deze bal is op zich al een interressante bezigheid om te onderzoeken wat uilen zoal op hun menu hebben staan in dat gebied.Als je eenmaal een nest hebt gevonden zou je daar eens wat vaker een bezoek aan kunnen brengen om te zien of er volwassen uilen komen. Dit kun je het beste doen door afstand te houden en langzaam steeds dichterbij te komen. Ik zeg altijd:Ik heb dit al eens beschreven in mijn blog: Wildelife en natuurfotografie in 'Quickdraw' . Slapen de uilen in de gevonden nesten en zo ja wanneer gaan ze bijvoorbeeld op jacht?Indien uilen aanwezig in het nest, let dan ook goed op hun lichaamstaal zodat je weet wanneer ze zich bijvoorbeeld uitrekken en wegvliegen of met een soort gaap een uilenbal/braakbal produceren.Het is afhankelijk van de soort uil of ze zich snel bedreigd voelen of niet. Sommige uilen vliegen weg om nooit meer terug te keren, anderen gedragen zich of ze het niets uitmaakt en gaan zelfs gewoon verder met slapen.Weet dus met welke uil je te maken hebt en welk gedrag ze zullen vertonen, dan weet zeker dat je geen volwassen uil verstoort die jongen aan het voeren is. Het kan namelijk gebeuren dat de volwassen uil nooit meer terugkeert.