IJsvogel-vluchtmomenten vastgelegd

Over de auteur

Harry is een selfmade vogelfotograaf. Hij is cordinator van de ijsvogelwerkgroep en vrijwilliger in de weidevogelwerkgroep van natuur- en milieuvereniging 'Het Stroomdal' in Drenthe. Hij wil graag in zijn artikelen met tips & tricks laten zien hoe zijn foto's tot stand zijn gekomen.