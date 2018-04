Verschillende lichtkwaliteiten - Frans Lanting

Indirect licht

Direct licht

Lichtrichting

Benadrukken van kleur : houd de zon in je rug (frontlicht)

: houd de zon in je rug (frontlicht)

Benadrukken structuur : houd de zon op aan de zijkant (strijklicht)

: houd de zon op aan de zijkant (strijklicht)

Benadrukken vorm: vereenvoudig de scène en fotografeer direct tegen de zon in (tegenlicht)

Als het mistig is, fungeert de mist als een extra laag die het licht verstrooit (diffuus maakt). Bewolking heeft eigenlijk hetzelfde effect. Veel fotografen houden er niet van en fotograferen dan liever niet. Maar eigenlijk is het ideaal, dit prachtig verspreide,Het lost ook veel problemen voor je op waarmee je te maken krijgt als je met direct (zon-)licht fotografeert. Je hebt namelijk geen last van grote of zelfs onoverbrugbare contrasten (overbelichte hooglichten, dichtgelopen schaduwen), waar je je camera maar op richt.Je hebt ook indirect licht vóór zonsopkomst en na zonsondergang. Dit wordt door veel fotografen gezien als magisch licht. Je hebt veel meer kleuren in de lucht.raakt je onderwerp. Wees je bewust van waar de zon je onderwerp raakt ten opzichte van waar je bent. Als de zon achter je is, heb jeFrans Lanting gebruikt frontlicht wanneer hij kleuren wil benadrukken. Het kan echter ook zorgen voor een 'platte' tweedimensionale foto door het gebrek aan schaduw, dus pas er wel mee op.Wanneer de zon het onderwerp onder een hoek van 90 graden raakt, benadrukt het de textuur. Dus als je iets hebt waar er veel interessante dingen te zien zijn aan de oppervlakte van dingen (rotsen bedekt met mos), gebruik dan: kijk hoe het licht eruitziet. Je ziet die hele warme gloed op het toneel. Oriënteer jezelf terwijl je kijkt waar de zon het onderwerp treft.Als de zon al een beetje hoger staat begint Frans zich te oriënteren op strijklicht. Als de zon helemaal op is en er geen kleur meer te zien is in de scène, gebruikt hij vaak tegenlicht om de scène te vereenvoudigen en voor silhouetten te gaan.Dus afhankelijk van wat te benadrukken in je foto kies je voor een bepaalde lichtrichting: