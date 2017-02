Wildlife en natuurfotografie in 'Quick Draw'

soms moet je snel zijn in de ochtend...

Quick Draw

Apparatuur

Afwegingen

Mijn manier om wildlife te fotograferen werkt op een iets andere manier dan het simpelweg ergens urenlang verborgen te gaan zitten wachten onder een camouflagenet, uitgerust met statief en telelens. Hiervoor kan ik simpelweg het geduld niet opbrengen.Zoals ik in mijn biografie al aangegeven heb is mijn motto 'Quick Draw'. Een woord dat mijn man en ik gebruiken om altijd standby te zijn en snel te reageren met je fotocamera om zodoende geen moment van toevallig voorbij hoppend wild of een interessante lichtval in de natuur te hoeven missen.'Quick draw' houdt voor mij ook in dat als de gelegenheid zich aanbiedt, ik als een speer opspring uit mijn warme bed, mijn camera en pantoffels grijp en meteen naar buiten de sneeuw in ren, slechts gehuld in een ochtendjas.En dat allemaal voor een mogelijk goed shot van wildlife dat vaak in de directe omgeving te vinden is. Bij dit soort gelegenheden komt het natuurlijk erg goed uit dat we geen nieuwsgierige buren hebben...Ik gebruik op dit moment dan ook Tamron lenzen op mijn Nikon D5100 en D90 camera's die op vele situaties in kunnen springen, zowel voor macro-, tele- als landschapsfotografie. Ook gebruik ik lenzen met een wijd zoombereik, zoals de 18-200 en de 16-300mm.Niet voor iedereen de meest gewenste lens voor mooie fotografie, voornamelijk door het gewicht en wat mindere kwaliteit door het enorme zoombereik. Objectieven met een vast brandpunt presteren dikwijls beter als het om mooie bokeh en scherpte gaat.Maar voor het 'real life' weergeven van dit landschap met zijn wilde dieren en ruige natuur, met daarbij de totaal onverwachte en dikwijls spannende momenten maken deze lenzen wel zeer praktisch in gebruik.Deze lenzen vragen om een snelle kundigheid, inzicht, en stabiliteit van je handen (het laatste natuurlijk vooral bij het gebruik van telelenzen). Hoe je in een ad hoc-situatie een zo mooi mogelijk beeld krijgt, dat is voor mij iedere keer weer een leuke uitdaging.Andere uitdagingen zitten bijvoorbeeld in het dragen van zware of minder zware apparatuur. Wat neem je mee als je weet dat je een zware klim in de bergen moet gaan doen waarbij je moet springen van steen tot steen over rivieren en langs watervallen en als je moet moet kruipen door dicht struikgewas?Soms moet je het dan doen met slechts één camera met bijvoorbeeld alleen maar de 16-300mm lens. Een lens met dit enorme bereik is dan natuurlijk zeer welkom, het scheelt een enorm gesjouw! En je hoeft geen lenzen te wisselen waardoor je geen kostbare momenten hoeft te missen. Daarom worden deze lenzen ook vaak aanbevolen aan mensen die veel reizen.