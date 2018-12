3D-foto's op Facebook

Facebook heeft recentelijk aangekondigd dat het begonnen is met het uitrollen van 3D-foto's. Zowel in de nieuwsfeed als met virtual reality-headsets kunnen 3D-foto's een scène tot leven brengen door facetten van diepte en beweging toe te voegen.



Nadat je een foto hebt gemaakt in de portretmodus op een compatibele smartphone, kun je die 3D-foto delen op Facebook zodat kijkers kunnen scrollen, pannen en kantelen terwijl ze ernaar kijken. Het is alsof je door een raam kijkt, zegt Facebook.



De technologie gebruikt de dieptekaartgegevens die zijn opgeslagen in de portretmodus en die zijn gemaakt met de iPhone 7+, 8+, X en XS. Er is geen melding gemaakt van ondersteuning voor Google's dual-pixel Portrait mode foto's die met de Pixel-lijn zijn gemaakt.



Hieronder een korte video over het maken van 3D-foto's voor Facebook: