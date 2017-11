Canon en Noordkaap Challenge zoeken avonturiers

Dan weerklinkt het startschot bij Radio 3FM en vertrekken 100 deelnemers richting de Noordkaap in Noorwegen. De deelnemers van deze zevende editie trotseren extreme kou en donkere ijswegen en jagen op het Noorderlicht.



Onderweg halen de teams geld op voor 3FM Serious Request door het uitvoeren van opdrachten. De finish is op 20 december bij het Glazen Huis in Apeldoorn waar de cheque met het ingezamelde bedrag wordt overhandigd aan de dj's van 3FM Serious Request.





Canon en Noordkaap Challenge zoeken voor de Canon Camera Crew nog getalenteerde kandidaten met ervaring op het gebied van fotografie en/of video.Gepassioneerde mensen die kunnen werken in soms extreme weersomstandigheden, creatief met beeld kunnen omgaan en oog hebben voor bijzondere momenten en vergezichten.Samen met de organisatie van de Noordkaap Challenge wordt de Canon Camera Crew gevormd: een team dat de reis, omgeving en teams vastlegt in beeld en geluid.Heb jij ervaring op het gebied van fotografie of video en zie je hier een geweldige uitdaging voor jezelf weggelegd? Kun je onder tijdsdruk presteren? Geef je dan op. Wie weet ga jij dan van 8 tot en met 20 december mee op deze unieke reis.Je kunt je aanmelden door je beste werk in te sturen en je motivatie te delen. Je inzending kun je via WeTransfer sturen vr 17 november naar canon@noordkaapchallenge.com.De winnaars worden op 25 november gepresenteerd tijdens het Meet & Greet-evenement waar alle teams gebriefd worden over de reis. Kijk hier voor meer informatie over de Canon Camera Crew Challenge