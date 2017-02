Canon Zilveren Camera 2016 voor Cigdem Yuksel

Zilveren Camera 2016

Beeld uit de winnende serie van Cigdem Yuksel

Cigdem maakte de fotoserie over kinderarbeid bij Syrische vluchtelingen in Turkije. De serie werd in mei 2016 gepubliceerd in de Volkskrant.De serie, winnaar in de categorie Nieuws Internationaal Serie, gaat over kinderen tussen de 7 en 14 jaar die in de textiel- en schoenenindustrie in de Oost-Turkse stad Gaziantep aan het werk zijn.', aldus Yuksel die de prijs in ontvangst nam van presentator Humberto Tan.De Prijs voor vernieuwende (foto)journalistiek gaat naar Ruben Terlou , voor zijn multimediaproject Langs de oevers van de Yangtze. De winnende foto's in de diverse categorieŽn zijn met ingang van morgen te zien in Museum Hilversum , en later ook elders.Voor de volledige serie van Cigdem Yuksel en alle winnaars in de andere categorieŽn kun je een kijkje nemen op de website van de Zilveren Camera.